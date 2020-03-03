Правительство подало на приватизацию еще 431 объект: среди них предприятия по изготовлению хлеба и соли
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 3 марта, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 3 марта, передает Еспресо.TV
"Сегодня правительство передало еще 431 объект на приватизацию в Фонд госимущества. Там они будут готовиться и по прозрачной процедуре в течение определенного периода времени будут реализовываться ", - заявил Гончарук.
Среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные государственные предприятия - Артемсоль, Хлеб Украины, ГПЗКУ тому подобное.
По подсчетам премьер, пока на приватизацию отправлено уже более 900 государственных компаний (еще 500 правительство передало Фонду госимущества в 2019 году) - наибольше за время независимости.
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Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации государственной монополии на производство соли . Государственное предприятие Артемсоль продадут.
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