Правительство подало на приватизацию еще 431 объект: среди них предприятия по изготовлению хлеба и соли

3 марта, 2020, 13:13

Кабинет министров Украины принял решение передать на приватизацию в Фонд государственного имущества 431 государственное предприятие

Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 3 марта, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 3 марта, передает Еспресо.TV

"Сегодня правительство передало еще 431 объект на приватизацию в Фонд госимущества. Там они будут готовиться и по прозрачной процедуре в течение определенного периода времени будут реализовываться ", - заявил Гончарук.

Среди переданных на приватизацию не только малые компании, но и крупные государственные предприятия - Артемсоль, Хлеб Украины, ГПЗКУ тому подобное.

По подсчетам премьер, пока на приватизацию отправлено уже более 900 государственных компаний (еще 500 правительство передало Фонду госимущества в 2019 году) - наибольше за время независимости.