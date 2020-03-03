Правительство ограничило уровень зарплаты для руководителей госкомпаний и убрало доплаты

3 марта, 2020, 16:25

Заработная плата руководителя государственной компании за месяц в контракте не должна превышать 1,25 млн грн

Соответствующую норму правительство утвердило постановлением №141 от 5 февраля, опубликованном в "Правительственном курьере", передает ЭП.

Этим документом Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав "потолок" их среднемесячной зарплаты в отрасли к итогам предыдущего квартала от 5 з/п при выручке госкомпании в 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке более 20 млрд грн в год.

Ранее годовые выплаты членам наблюдательного совета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке в 949 млн грн в год до 6,328 млн грн (527 тыс. грн в год) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

Кроме этого, правительство убрал 10% доплату членам наблюдательного совета за участие в работе комитетов.

Кабмин рекомендовал госорганам и наблюдательным советам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами наблюдательного совета, заключенные до вступления в силу этого постановления.