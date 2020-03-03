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Espreso.tvОбществоПосле самой худшей недели из кризиса 2008 года: ключевые индексы в США стремительно выросли

После самой худшей недели из кризиса 2008 года: ключевые индексы в США стремительно выросли


фото: reuters
Американский индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 5,1%. S & P 500 вырос на 4,6%, а Nasdaq Composite - на 4,5%

Об этом пишет НВ.Бизнес.

Сводный индекс крупнейших предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,09%. Британский индекс FTSE 100 прибавил 1,13%, французский CAC 40 - 0,44%, испанский IBEX 35 - 0,21%. В то же время немецкий DAX и итальянский FTSE MIB снизились на 0,27%, и 1,5% соответственно.

Распространение коронавируса продолжает беспокоить инвесторов. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до рекордно низкого уровня - 1,085%. Цены на золото в понедельник выросли на 1,85%, на нефть - на 5,4%.

Чтобы успокоить инвесторов, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил в пятницу, что Федрезерв готов ослабить денежно-кредитную политику, если это понадобится. Аналогичное заявление на выходных сделал глава центробанка Японии.

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