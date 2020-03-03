Полиция открыла дело против коммунистов, которые отмечали в Киеве 140-летия Сталина, - Вятрович

3 марта, 2020, 13:32

Национальная полиция возбудила уголовное производство из-за проведения в Киеве "научно-практической конференции" на тему "Сталин и революционное преобразование мира" в декабре 2019 года

Об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил в Facebook.

Обращение народных депутатов о необходимости довести до конца запрет компартии и привлечения Петра Симоненко к уголовной ответственности сдвинули дело с места.

"В отличие от СБУ, которая прислала отписки, потому, видимо, не считает КПУ угрозой национальной безопасности и инструментом гибридной войны против Украины, Минюст и Национальная полиция ответили по существу. Полиция возбудила уголовное производство, а министр юстиции сообщил, что после определения закона о декоммунизации конституционным готовится обновления производств по делам о запрете компартии ", - написал Вятрович.