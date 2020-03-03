Огрызко: смена правительства - это небольшое политическое землетрясение

3 марта, 2020, 21:09

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что сейчас не те обстоятельства, чтобы менять правительство

Об этом Огрызко сказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

Огрызко прокомментировал возможные изменения в составе правительства и вероятную отставку премьера Алексея Гончарука.

"Если сменят одного, другого, третьего министра - это одно дело, если меняется правительство - это чуточку небольшое политическое землетрясение. С точки зрения интересов Украины - не стоит при таких обстоятельствах, которые у нас есть сегодня, менять правительство. Это далеко не лучшая мысль, которая должна прийти в голову руководителям", - сказал Огрызко.

По его словам, определенные изменения необходимы, с другой стороны, стабильность для страны очень важна.