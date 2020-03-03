Огрызко: смена правительства - это небольшое политическое землетрясение
3 марта, 2020, 21:09
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что сейчас не те обстоятельства, чтобы менять правительство
Об этом Огрызко сказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .
Огрызко прокомментировал возможные изменения в составе правительства и вероятную отставку премьера Алексея Гончарука.
"Если сменят одного, другого, третьего министра - это одно дело, если меняется правительство - это чуточку небольшое политическое землетрясение. С точки зрения интересов Украины - не стоит при таких обстоятельствах, которые у нас есть сегодня, менять правительство. Это далеко не лучшая мысль, которая должна прийти в голову руководителям", - сказал Огрызко.
По его словам, определенные изменения необходимы, с другой стороны, стабильность для страны очень важна.
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