Офис генпрокурора закрыл дело о "тепловизорном" покушении на Шокина
3 марта, 2020, 20:05
Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о совершенном в 2015 году покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина якобы с помощью тепловизора,
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"28 февраля Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина с помощью тепловизора", - рассказали в ведомстве.
По делу было допрошено 700 свидетелей, проведено около десяти следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз.
Вместе с тем, оказалось, что еще конце 2015 года было установлено, что с помощью тепловизора невозможно заметить людей, находящихся в кабинете генпрокурора.
- Напомним, 2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве.
- На следующий день военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что снайпер использовал тепловизор.
- 20 мая Служба безопасности Украины передала в военную прокуратуру дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
- СБУ несмотря на многочисленные допросы до сих пор не установила личность, совершившего покушение на экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-