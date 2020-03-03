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Espreso.tvОбществоОфис генпрокурора закрыл дело о "тепловизорном" покушении на Шокина

Офис генпрокурора закрыл дело о "тепловизорном" покушении на Шокина

Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о совершенном в 2015 году покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина якобы с помощью тепловизора,

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"28 февраля Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина с помощью тепловизора", - рассказали в ведомстве.

По делу было допрошено 700 свидетелей, проведено около десяти следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз.

Вместе с тем, оказалось, что еще конце 2015 года было установлено, что с помощью тепловизора невозможно заметить людей, находящихся в кабинете генпрокурора.

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