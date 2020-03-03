Новые правила въезда в Россию увеличили спрос на загранпаспорта в приграничных с РФ областях, - ГМС
Об этом сообщила пресс служба Государственной миграционной службы.
С 1 марта 2020 граждане Украины, которые отправляются в Российскую Федерацию, при пересечении российско-украинской границы должны обязательно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
В общем, внедрение указанных нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами).
В то же время, в областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта.
В течение января-февраля 2020 году количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросла в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях.
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