Новые правила въезда в Россию увеличили спрос на загранпаспорта в приграничных с РФ областях, - ГМС

3 марта, 2020, 11:44

В областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта

Об этом сообщила пресс служба Государственной миграционной службы.

С 1 марта 2020 граждане Украины, которые отправляются в Российскую Федерацию, при пересечении российско-украинской границы должны обязательно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В общем, внедрение указанных нововведений не повлияло на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами).

В то же время, в областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта.

В течение января-февраля 2020 году количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросла в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях.