Наибольшим прогульщиков в Раде оказался депутат от ОПЗЖ, - "Опора"

3 марта, 2020, 10:26

Об этом сообщает гражданская сеть Опора .

больше голосований пропустил Вадим Рабинович с «оппозиционной платформы - За жизнь» (74%). На втором и третьем местах также его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%).

В списке «прогульщиков» также оказались Александр Дубинский ( «Слуга народа»), Анжелика Лабунская ( «Батькивщина»), Юлия Тимошенко ( «Батькивщина»), Любовь Шпак ( «Слуга народа»), Виталий Данилов ( «Батькивщина»), Игорь Кисилев ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»), Олег Волошин ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»), Дмитрий Шенцев (внефракционные) и Юрий Солод ( «Оппозиционная платформа - За жизнь»).

Стоит отметить, что согласно принятым в октябре изменений в законодательство посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.