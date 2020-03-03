Нардеп от "Голоса" требует у Минздрава передать в каждую область тест-системы для выявления коронавируса

3 марта, 2020, 21:27

Сообщает Еспресо.TV.

"Насколько я понимаю, в Украине было сделано всего одиннадцать тестов на коронавирус. И вот одиннадцатый тест показал, что коронавирус все-таки есть. Поэтому обратились, как фракция, лично к заместителю министра здравоохранения Виктору Ляшко, чтобы все-таки тесты на коронавирус развезли в регионы. Сегодня их определенное количество на национальном уровне", - говорится в сообщении.

Она отметила, что тесты хранятся в Центре общественного здоровья, тогда как в регионах ни одного теста нет.

"Это важно. Во-первых, мы действительно должны вовремя диагностировать это заболевание для того, чтобы его сдержать. Если мы будем тянуть хоть один-два дня, то это будет очень существенная ошибка и коронавирус будет просто распространяться. Во-вторых, чем скорее коронавирус диагностирован, тем лучше проходит лечение. Поэтому это была первое важнейшее требование. В регионах должны иметь возможность тестировать пациентов на коронавирус. Второе требование очень просто - где будет оказываться помощь людям, если коронавирус вдруг обнаружат?" - добавила Стефанишина.

По ее словам, Минздрав заявляет, что есть определенное количество врачей, которые протренованы лечить коронавирус, есть специальные средства для вентиляции легких, но никто не знает, где пациенты смогут получать такую помощь.

"Поэтому просим четко дать адреса, а лучше создать такую интерактивную карту, где каждый человек в регионе будет видеть, что если вдруг у кого-то случился коронавирус, есть армия врачей, которые знают как его лечить", - отметила нардеп.