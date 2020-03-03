НАПК открыло "горячую линию" для консультаций по электронном декларировании
Об этом сообщили в пресс-служба агентства.
"2 марта в Национальном агентстве по предупреждению коррупции начала работать многоканальная" горячая линия ", по которой предоставляются ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с Реестром деклараций: +38 (044) 200-06-94 ", - говорится в сообщении.
Она будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 без перерыва.
В НАПК добавили, что сервис по предоставлению консультаций также работает круглосуточно.
"В автоматическом режиме можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, которые возникли у субъектов декларирования с начала кампании представление ежегодных деклараций", - сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, на официальном сайте НАПК для субъектов декларирования предусмотрена возможность подать свой вопрос в электронной форме или по адресу: support@nazk.gov.ua.
В Нацагентстве также напоминают, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале Назка и на официальной странице в Facebook.
- Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о запуске нового сервиса, который дает возможность проверять квитанции в электронной форме.
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