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Espreso.tvОбществоНАПК открыло "горячую линию" для консультаций по электронном декларировании

НАПК открыло "горячую линию" для консультаций по электронном декларировании

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции начала работать многоканальная "горячая линия" для субъектов декларирования

Об этом сообщили в пресс-служба агентства.

"2 марта в Национальном агентстве по предупреждению коррупции начала работать многоканальная" горячая линия ", по которой предоставляются ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с Реестром деклараций: +38 (044) 200-06-94 ", - говорится в сообщении.

Она будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 без перерыва.

В НАПК добавили, что сервис по предоставлению консультаций также работает круглосуточно.

"В автоматическом режиме можно получить ответы на часто задаваемые вопросы, которые возникли у субъектов декларирования с начала кампании представление ежегодных деклараций", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, на официальном сайте НАПК для субъектов декларирования предусмотрена возможность подать свой вопрос в электронной форме или по адресу: support@nazk.gov.ua.

В Нацагентстве также напоминают, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале Назка и на официальной странице в Facebook.

  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о запуске нового сервиса, который дает возможность проверять квитанции в электронной форме.
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