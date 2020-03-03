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Espreso.tvЭкономикаНалоговая: В феврале удалось полностью перекрыть январское отставание по поступлениям от НДС

Налоговая: В феврале удалось полностью перекрыть январское отставание по поступлениям от НДС

Сергей Верланов
В феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного

Об этом сообщает ГНС.

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В Государственной налоговой службе отметили, что этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков.

В сообщении указывается, что с начала года в бюджет поступило уже 17,8 млрд грн сборов от НДС при запланированных 16,9 млрд грн. Таким образом, за январь-февраль налоговая перевыполнила индикатив, установленный Министерством финансов, на 5,1% (+0,9 млрд грн).

Кроме того, отметили в налоговой, если сравнивать с февралем прошлого года, то сальдо НДС (это - начисление минус возмещение) выросло на 80,3%, или на 4,8 млрд грн.

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Всего в феврале плательщиками задекларировано на 9,8% больше, чем в феврале прошлого года. При этом, подчеркивают в налоговой, облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики.

"Важно, что налоговая удовлетворила все заявки бизнеса на возмещение. Это - наша общая победа и приятная новость для государства и всех украинцев", - в связи с этим заявил глава ГНС Сергей Верланов.

"Особенно хочу поблагодарить предпринимателей, налоги которых обеспечивают жизнедеятельность государства Украина. Главная задача новой налоговой - создать для людей и компаний такие условия, чтобы платить налоги было удобно и быстро!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что по итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых соответствует ГНС, составили 37,1 млрд грн.

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