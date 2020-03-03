 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Драгобрате во время катания на сноуборде погиб киевлянин

На Драгобрате во время катания на сноуборде погиб киевлянин


фото: snig.info
2 марта 35-летний мужчина погиб из-за сильного снега: получил травмы, не совместимые с жизнью

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"Вчера, 2 марта в 16.55 к нам поступило сообщение о том, что в долине Драгобрат лыжники обнаружили тело. 35-летний киевлянин, сноубордист, погиб при столкновении с опорой. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место были вызвана группа горных спасателей, тело на носилках спустили вниз ", - сказала пресс-секретарь Управления ДСНС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Отмечается, что вчера на Драгобрате сильно снежило, человек катался в непогоду, при плохой видимости.

В ДСНС сообщили, что тело сноубордиста передали полиции, правоохранители будут в рамках следствия проводить судмедэкспертизы и определять причину смерти туриста.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать