На Драгобрате во время катания на сноуборде погиб киевлянин

3 марта, 2020, 12:20

2 марта 35-летний мужчина погиб из-за сильного снега: получил травмы, не совместимые с жизнью

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"Вчера, 2 марта в 16.55 к нам поступило сообщение о том, что в долине Драгобрат лыжники обнаружили тело. 35-летний киевлянин, сноубордист, погиб при столкновении с опорой. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место были вызвана группа горных спасателей, тело на носилках спустили вниз ", - сказала пресс-секретарь Управления ДСНС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Отмечается, что вчера на Драгобрате сильно снежило, человек катался в непогоду, при плохой видимости.

В ДСНС сообщили, что тело сноубордиста передали полиции, правоохранители будут в рамках следствия проводить судмедэкспертизы и определять причину смерти туриста.