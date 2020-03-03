На Драгобрате во время катания на сноуборде погиб киевлянин
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
"Вчера, 2 марта в 16.55 к нам поступило сообщение о том, что в долине Драгобрат лыжники обнаружили тело. 35-летний киевлянин, сноубордист, погиб при столкновении с опорой. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место были вызвана группа горных спасателей, тело на носилках спустили вниз ", - сказала пресс-секретарь Управления ДСНС в Закарпатской области Наталья Батыр.
Отмечается, что вчера на Драгобрате сильно снежило, человек катался в непогоду, при плохой видимости.
В ДСНС сообщили, что тело сноубордиста передали полиции, правоохранители будут в рамках следствия проводить судмедэкспертизы и определять причину смерти туриста.
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