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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Сегодня, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре получили ранения.

Шесть обстрелов зафиксировані в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел.

 

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