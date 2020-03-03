На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

3 марта, 2020, 19:19

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Сегодня, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре получили ранения.

Шесть обстрелов зафиксировані в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел.