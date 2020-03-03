 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМЗ возглавит министр времен Януковича Емец - СМИ

МЗ возглавит министр времен Януковича Емец - СМИ


фото: kmr.gov.ua
Потенциальным кандидатом на должность министра здравоохранения является Илья Емец, который возглавляет Центр детской кардиохирургии. Емец возглавлял Минздрав в 2010-2011 годах

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на 4 источника в правительстве.

Все они отметили, что в Офисе президента проходило собеседование Ильи Емца.

"Назначение Емца лоббирует Радуцкий (глава профильного комитета Рады, - ред.) Но на Банковой не очень горят желанием давать Радуцкому второй шанс", - сообщил один из собеседников, напомнив, что нынешний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - креатура Радуцкого.

Среди причин возможного увольнения Скалецкой собеседники LIGA.net назвали провал реформы здравоохранения и коммуникации по коронавирусу.

По информации двух собеседников, у Офиса президента есть альтернативный Емцу кандидат, однако они отказались назвать фамилию.

В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. С декабря 2010 года по май 2011-го года возглавлял Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

По состоянию на 16:09 Радуцкий в комментарии LIGA.net отрицал, что ищет замену Скалецкой. Он допустил возможность консультаций по кандидату на главу Минздрава на заседании фракции. Радуцкий утверждает, что никого не рекомендовал, и кандидатура Емца не обсуждалась ни в Раде, ни в ОП.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать