МЗ возглавит министр времен Януковича Емец - СМИ

3 марта, 2020, 16:28

Потенциальным кандидатом на должность министра здравоохранения является Илья Емец, который возглавляет Центр детской кардиохирургии. Емец возглавлял Минздрав в 2010-2011 годах

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на 4 источника в правительстве.

Все они отметили, что в Офисе президента проходило собеседование Ильи Емца.

"Назначение Емца лоббирует Радуцкий (глава профильного комитета Рады, - ред.) Но на Банковой не очень горят желанием давать Радуцкому второй шанс", - сообщил один из собеседников, напомнив, что нынешний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая - креатура Радуцкого.

Среди причин возможного увольнения Скалецкой собеседники LIGA.net назвали провал реформы здравоохранения и коммуникации по коронавирусу.

По информации двух собеседников, у Офиса президента есть альтернативный Емцу кандидат, однако они отказались назвать фамилию.

В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. С декабря 2010 года по май 2011-го года возглавлял Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку занимал должность министра менее одного года.

По состоянию на 16:09 Радуцкий в комментарии LIGA.net отрицал, что ищет замену Скалецкой. Он допустил возможность консультаций по кандидату на главу Минздрава на заседании фракции. Радуцкий утверждает, что никого не рекомендовал, и кандидатура Емца не обсуждалась ни в Раде, ни в ОП.