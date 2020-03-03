Милованов: Только в приватизации мы за 6 месяцев наработали на 100 лет нормальной работы Минэкономики
3 марта, 2020, 14:04
За 6 месяцев Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию около 1000 предприятий. Это в 10 раз больше, чем было сделано за последние 10 лет
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Милованов отметил, что пришел в правительство делать фундаментальные изменения в экономике, одна из которых - приватизация:
"За 6 месяцев Минэкономики передало на приватизацию - от коррупционеров в государстве до (будущего) частного владельца - около 1000 предприятий. Это в 10 раз больше, чем было сделано за последние 10 лет. То есть, только в приватизации мы за 6 месяцев наработали на 100 лет нормальной работы Минэкономики ", - отметил министр.
- Напомним, сегодня Кабинет министров Украины принял решение передать п Приватизация в Фонд государственного имущества 431 государственное предприятие .
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