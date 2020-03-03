monobank выпустил первую карту в Великобритании - для их онлайн-банка Koto

3 марта, 2020, 16:46

Проект мобильного банкинга, созданный командой monobank, начал выпуск карт в Великобритании под брендом Koto

Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский вечером 2 марта.

"Только что в нашем британском проекте Koto была выпущена первая карта", - сообщил он.

Как сообщалось, в июне 2019 года monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA.

"Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Великобритании. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии", - заявил тогда еще один соучредитель проекта Дмитрий Дубилет.