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Espreso.tvОбществоmonobank выпустил первую карту в Великобритании - для их онлайн-банка Koto

monobank выпустил первую карту в Великобритании - для их онлайн-банка Koto


фото: moneybank
Проект мобильного банкинга, созданный командой monobank, начал выпуск карт в Великобритании под брендом Koto

Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский вечером 2 марта.

"Только что в нашем британском проекте Koto была выпущена первая карта", - сообщил он.

Как сообщалось, в июне 2019 года monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA.

"Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Великобритании. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии", - заявил тогда еще один соучредитель проекта Дмитрий Дубилет.

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