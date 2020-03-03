 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМолодым учителям обещают единовременную выплату в 21 тыс. грн в конце года

Молодым учителям обещают единовременную выплату в 21 тыс. грн в конце года

Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 гривень.По данным МОН, выплату получат более 73 тыс. педагогов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям - более 73 тыс педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн", - говорится в сообщении.

"Сегодня молодые учителя - одна из наименее финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.

Выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем, имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать