Молодым учителям обещают единовременную выплату в 21 тыс. грн в конце года
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
"Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям - более 73 тыс педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн", - говорится в сообщении.
"Сегодня молодые учителя - одна из наименее финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.
Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.
Выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем, имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.
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