Стало известно как изменится состав Кабмина, - СМИ

3 марта, 2020, 20:20

Милованов останется министром, но только сельского хозяйства

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в руководстве фракции "Слуга народа".

Министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, возглавлявший профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров заменит Олег Демчина.

В Министерстве развития громад и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышев или Людмила Бугай.

Алексей Резников возглавит министерство по реинтеграции. Это бывший соратник Виталия Кличко, который сейчас представляет Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Также появится должность вице-премьера по оборонной промышленности. Ее отдадут Роману Коростелеву, руководителю КБ "Луч".

Зоряну Скалецкую, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, может заменить Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах. Олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Также народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк написал в Facebook, что 4 марта ожидается избрание нового состава правительства.