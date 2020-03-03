Лига наций: где смотреть жеребьевки и кто потенциальные соперники сборной Украины

3 марта, 2020, 10:17

Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового раунда Лиги наций, сборная Украины узнает соперников по высшему дивизиону турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка начнется в Амстердаме (Нидерланды) в 19:00 по киевскому времени, прямую трансляцию проведет телеканал "Футбол 1".

55 национальных сборных сыграют в четырех дивизионах - A, B, C и D.

Сборная Украины при жеребьевке оказалась в третьей корзине. Она не встретится с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.

Соперниками команды Андрея Шевченко могут стать Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария по первой корзины, Бельгия, Франция, Испания, Италия - с другой, Хорватия, Польша, Германия, Исландия - с четвертого.

Сборные в группе сыграют друг с одной дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.

Последние команды из групп в лигах A и B опустятся в низшие дивизионы. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся выше.

Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября до 17 ноября 2020.

Финальная стадия пройдет с 2 по 6 июня 2021 года.