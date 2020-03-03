Лопес пообещал избавиться от Ломаченко и перейти в другой вес
Об этом сообщает vRinge.com.
По словам отца и тренера чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса-старшего, бой с Василием Ломаченко станет для американца последним в этой категории.
"Единственная причина, по которой я фокусировался на Ломаченко, то, что он последний привлекательный для нас боец в легком весе. Как только мы избавимся от него, больше не с кем драться, потому что Василий - топ-боец. Мы оставим след в легком весе, а затем поднимемся в первый полусредний дивизион, чтобы оставить след и там. Наш бой с Ломаченко - объединительный, за все пояса", - сказал тренер.
Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). В бою с Лопесом он определит абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 18 февраля стало известно, что Василий Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса 30 мая в Нью-Йорке.
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