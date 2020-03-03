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Espreso.tvОбществоКурс валют: доллар и евро стремительно подорожали

Курс валют: доллар и евро стремительно подорожали


фото: НБУ
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 22 копейки, а по отношению к евро национальная валюта за сутки потеряла 63 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 3 марта установлена на уровне 24,81 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,61. По состоянию на 2 февраля курс был 26,98 гривны.

 
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