Курс валют: доллар и евро стремительно подорожали
3 марта, 2020, 11:33
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 22 копейки, а по отношению к евро национальная валюта за сутки потеряла 63 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом официальный курс на 3 марта установлена на уровне 24,81 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,61. По состоянию на 2 февраля курс был 26,98 гривны.
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