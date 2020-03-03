КС не принял решение о законности люстрации: продолжит рассмотрение закона
3 марта, 2020, 18:32
Большая палата Конституционного суда не приняла решение по закону "Об очищении власти". Судьи продолжат рассмотрение закона на соответствие Конституции на следующих заседаниях
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
КС продолжит рассмотрение жалобы на закон, по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.
Рассмотрение закона продолжат на следующих пленарных заседаниях. Дата следующего заседания по этому закону еще неизвестна.
Предварительное рассмотрение этой жалобы было 16 января.
Жалобу в Конституционный суд подали 47 народных депутатов.
- 26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лищина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, освобождение чиновников согласно закону "Об очищении власти" нарушило их права.
- Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд.
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