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Espreso.tvОбществоКС не принял решение о законности люстрации: продолжит рассмотрение закона

КС не принял решение о законности люстрации: продолжит рассмотрение закона

Большая палата Конституционного суда не приняла решение по закону "Об очищении власти". Судьи продолжат рассмотрение закона на соответствие Конституции на следующих заседаниях

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

КС продолжит рассмотрение жалобы на закон, по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.

Рассмотрение закона продолжат на следующих пленарных заседаниях. Дата следующего заседания по этому закону еще неизвестна.

Предварительное рассмотрение этой жалобы было 16 января.

Жалобу в Конституционный суд подали 47 народных депутатов.

  • 26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лищина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, освобождение чиновников согласно закону "Об очищении власти" нарушило их права.
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд.

 

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