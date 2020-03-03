Коронавирус в Украине: образцы инфицированного отправили на подтверждение в Лондон, - МОЗ

3 марта, 2020, 14:23

Образцы первого зараженного коронавирусом в Украине отправили на окончательное подтверждение в Лондон

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook .

На сегодня заражен госпитализирован, изолированный и находится под контролем.

"По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологические признаки пневмонии нет. Образец направлены для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что украинец возвращался из Италии самолетом в Румынию, оттуда - своим авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не было обнаружено.