Коронавирус: Скалецкая рассказала, при каких условиях могут ввести карантин

3 марта, 2020, 13:08

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.

По ее словам, в каждой области еще с января создан противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

"Для того, чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий ... ситуация мониторится непосредственно в каждой области ... На сегодняшний день, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавируса, такие решения возможны . Есть вероятность, нами (такие меры, - ред.) рассматривается пропорционально с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавируса ", - добавила Скалецкая.