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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Скалецкая рассказала, при каких условиях могут ввести карантин

Коронавирус: Скалецкая рассказала, при каких условиях могут ввести карантин

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает РБК-Украина.

По ее словам, в каждой области еще с января создан противоэпидемические комиссии,  которые мониторят заболеваемость населения.

"Для того, чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий ... ситуация мониторится непосредственно в каждой области ... На сегодняшний день, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавируса, такие решения возможны . Есть вероятность, нами (такие меры, - ред.) рассматривается пропорционально с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавируса ", - добавила Скалецкая.

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