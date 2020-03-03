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Espreso.tvОбществоКоронавирус: немецкий лайнер отправили на карантин в Норвегии, - СМИ

Коронавирус: немецкий лайнер отправили на карантин в Норвегии, - СМИ

Немецкий круизный лайнер Aida Aura отправили на карантин в Норвегии из-за обнаружения коронавируса у двух пассажиров судна

Об этом сообщает Associated Press .

В Норвегии на карантин поместили судно Aida Aura, на борту которого у двух пассажиров подтвердили вирус Covid-2019.

Вероятно, судно находится в порту норвежской коммуны Гаугесун.

Отмечают, что на лайнере около 1,2 тысячи пассажиров.

  • Напомним, в Японии с круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за коронавируса, высадили всех пассажиров.
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