Комитет Рады не смог принять решение по отставке Сытника
Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), сообщает Укринформ.
"Комитет не смог принять фактически единственное законное решение, это постановление является чисто политическим и не соответствует законодательству о предотвращении коррупции, так как решение суда в административном преступлении по коррупции основанием на данный момент. Синхронно проголосовали «за» представители "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - за жизнь". В дискуссии они признавали, что это чисто политическое решение", - отметил Юрчишин.
По его словам, только 5 членов комитета поддержали решение о том, что этот документ не соответствует законодательству о предотвращении коррупции, а остальные - просто воздержались. Альтернативного проекта решения не было.
- 19 февраля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.
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