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Espreso.tvОбществоКогда отмечают Пасху в 2020 году. Календарь

Когда отмечают Пасху в 2020 году. Календарь


фото: GettyImages
Пасха - один из самых больших христианских праздников. В этом году и православные, и католики будут отмечать его в апреле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пасхой завершается Великий Пост, который начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней.

Этот праздник символизирует светлое воскресение Иисуса Христа, погибшего за грехи человечества, чтобы спасти его от больших бед.

Дата Пасхи не является постоянной. Его отмечают в пределах с 4 апреля до 8 мая.

Этот праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после весеннего равноденствия.

Пасху в 2020 году православные и греко-католики будут праздновать 19 апреля.

Католики в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля - на неделю раньше.

 
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