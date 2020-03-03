Когда отмечают Пасху в 2020 году. Календарь

3 марта, 2020, 16:20

Пасха - один из самых больших христианских праздников. В этом году и православные, и католики будут отмечать его в апреле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пасхой завершается Великий Пост, который начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней.

Этот праздник символизирует светлое воскресение Иисуса Христа, погибшего за грехи человечества, чтобы спасти его от больших бед.

Дата Пасхи не является постоянной. Его отмечают в пределах с 4 апреля до 8 мая.

Этот праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после весеннего равноденствия.

Пасху в 2020 году православные и греко-католики будут праздновать 19 апреля.

Католики в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля - на неделю раньше.