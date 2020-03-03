Когда отмечают Пасху в 2020 году. Календарь
3 марта, 2020, 16:20
Пасха - один из самых больших христианских праздников. В этом году и православные, и католики будут отмечать его в апреле
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пасхой завершается Великий Пост, который начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней.
Этот праздник символизирует светлое воскресение Иисуса Христа, погибшего за грехи человечества, чтобы спасти его от больших бед.
Дата Пасхи не является постоянной. Его отмечают в пределах с 4 апреля до 8 мая.
Этот праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после весеннего равноденствия.
Пасху в 2020 году православные и греко-католики будут праздновать 19 апреля.
Католики в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля - на неделю раньше.
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