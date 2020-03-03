Кабмин планирует отсрочить призыв на службу для некоторых категорий граждан
3 марта, 2020, 17:56
Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №3144 "О внесении изменения в статью 17 закона "О воинской обязанности и военной службе" об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан
Об этом говорится на сайте парламента.
Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.
Напомним, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе.
- Начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Сергей Волков заявил, что в 2020 году в армию будут призывать офицеров запаса.
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