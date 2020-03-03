Гончарук больше не премьер, - Дубинский о заседании фракции "Слуга народа"
Об этом он сказал после заседания фракции "Слуга народа", передает Еспресо.TV.
Он добавил, что заявление фракция не видела. По его словам, Разумков заявил, что оно поступило в секретариат.
Дубинский назвал свой список обновленного Кабмина:
Премьер - Анатолий Шмыгаль;
Министр экономического развития и торговли - Роман Жуковский;
Министр аграрной политики - Тимофей Милованов;
Министр финансов - Игорь Уманский;
Министр цифровой трансформации - Михаил Федоров;
Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба;
Министр юстиции - Денис Малюська;
Министр обороны - Андрей Таран;
Министр социальной политики - Марина Лазебная;
Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;
Министр внутренних дел - Арсен Аваков.
Остальные еще обсуждаются.
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