Гончарук больше не премьер, - Дубинский о заседании фракции "Слуга народа"

Об этом он сказал после заседания фракции "Слуга народа", передает Еспресо.TV.

"Мы обсуждали персональный состав Кабмина. Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы сейчас проголосовали фракцией его удовлетворить. И он уже не премьер-министр. Мы обсуждали это. Его советник говорит, что это фейк, но информация висит на сайте Окружного административного суда Киева. Завтра в парламенте мы проголосуем за его отставку", - сказал Дубинский.

Он добавил, что заявление фракция не видела. По его словам, Разумков заявил, что оно поступило в секретариат.

Дубинский назвал свой список обновленного Кабмина:

Премьер - Анатолий Шмыгаль;

Министр экономического развития и торговли - Роман Жуковский;

Министр аграрной политики - Тимофей Милованов;

Министр финансов - Игорь Уманский;

Министр цифровой трансформации - Михаил Федоров;

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба;

Министр юстиции - Денис Малюська;

Министр обороны - Андрей Таран;

Министр социальной политики - Марина Лазебная;

Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;

Министр внутренних дел - Арсен Аваков.

Остальные еще обсуждаются.