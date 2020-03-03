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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Яремчук рассказал, как национальный гимн вдохновил его драться с Португалией

Евро-2020: Яремчук рассказал, как национальный гимн вдохновил его драться с Португалией


фото: ffu.ua
Форвард сборной Украины Роман Яремчук заявил, что на победу над Португалией в отборе Евро-2020 нашу команду вдохновил национальный гимн в исполнении 70 тыс. фанов

Об этом Яремчук заявил в интервью официальному сайту УЕФА .

По его словам, когда 70 тыс. болельщиков спели Гимн Украины на НСК "Олимпиському" перед игрой с Португалией, захотелось биться за страну.

"С самого начала эмоции переполняли. Когда 70 тыс. зрителей на трибунах" Олимпийского "пели Гимн Украины, нахлынуло колоссальное чувство гордости. Хотелось скорее выйти на поле, биться изо всех сил за свою страну, за этих людей. В общем, это был фантастический вечер и фантастическая победа. Рад, что забил. Конечно, этот гол стал одним из важнейших в моей карьере ", - сказал Яремчук.

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