Еще один российский корабль прошел Босфор и отправился в Средиземное море
3 марта, 2020, 11:20
Большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск" прошел через Босфор и отправился в Средиземноморье
Об этом сообщает CNN Turk.
"Военный корабль под названием" Новочеркасск ", с бортовым номером 142 прошел через Босфор", - говорится в сообщении.
Указывается, что во время прохождения корабля его сопровождали два корабля береговой охраны и морская полиция.
Как известно, с началом эскалации ситуации в Сирии, Россия отправила в Средиземное море два фрегата ЧФ РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр-НК".
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