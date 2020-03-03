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Espreso.tvОбществоЕще один российский корабль прошел Босфор и отправился в Средиземное море

Еще один российский корабль прошел Босфор и отправился в Средиземное море

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Новочеркасск" прошел через Босфор и отправился в Средиземноморье

Об этом сообщает CNN Turk.

"Военный корабль под названием" Новочеркасск ", с бортовым номером 142 прошел через Босфор", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время прохождения корабля его сопровождали два корабля береговой охраны и морская полиция.

Как известно, с началом эскалации ситуации в Сирии, Россия отправила в Средиземное море два фрегата ЧФ РФ "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр-НК".

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