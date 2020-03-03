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Espreso.tvОбществоЭкс-депутата Мельничука освободили из-под стражи в Греции, - Шкиряк

Экс-депутата Мельничука освободили из-под стражи в Греции, - Шкиряк


фото: newsone
Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции, освободили из-под стражи

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Усилиями Арсена Авакова и МИД Украины, суд Греции освободил экс-нардепа Мельничука! Боремся за своих. Слава Украине", - написал Шкиряк.

 

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