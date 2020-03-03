Экс-боевик в Авдеевке сдался полицейским

3 марта, 2020, 15:56

В Авдеевке бывший боевик, служивший в незаконном вооруженном формировании "Восток", сдался сотрудникам правоохранительных органов

Об этом сообщает пресс служба полиции Донбасса.

"Почти полтора года житель Покровского района служил в незаконном вооруженном формировании "Восток". На начало 2016 года боевик оставил службу и только вчера, 2 марта, решил сообщить в полицию о своем прошлом", - говорится в сообщении.

Как рассказал бывший боевик сотрудникам Авдеевского отделения полиции, в августе 2014 года, после телефонного разговора со своим товарищем, он решил присоединиться к бойцам незаконного вооруженного формирования, в котором тот служил и получал якобы неплохую зарплату. Прибыв в оккупированную Ясиноватую, житель Покровского района разыскал там отдел милиции, руководство которого и приняло его на службу в подразделение "Восток". Через несколько дней мужчину отвезли в Донецк, где выдали военную форму, жетон, удостоверение и оружие и назначили на должность стрелка. Но вместо своих обязанностей, новоиспеченный боевик был водителем - на грузовой машине развозил продукты питания и людей.

В января 2016 года мужчина оставил свою службу и переехал в Крым, а впоследствии - в Татарстан. В сентябре 2019 года человек вернулся в Украину к родителям. Опасаясь ответственности за службу в рядах НВФ, бывший боевик вел скрытый образ жизни, однако вчера все же решился и пришел в полицию с повинной.

В отношении мужчины Авдеевские следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.