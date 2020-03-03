DW: Между Украиной и ЕС может возникнуть конфликт из-за меда

3 марта, 2020, 13:40

Одно из крупнейших объединений производителей агропродукции Евросоюза Copa-Cogeca в феврале заявило о кризисе на рынке меда из-за "неприемлемой конкуренции" прежде всего из Китая и Украины

Об этом сообщает DW .

Основное внимание организация уделяет Китая, отмечая в частности, что определение меда в законодательстве КНР не соответствует нормам в ЕС.

"Эксперты оценивают, что общий объем китайского импорта" меда "состоит из 70% сахарного сиропа и 30% меда", - говорится в заявлении организации.

По украинскому меда отмечается о росте импорта и о падении цен на него до 1,69 евро / кг в 2019 году.

"Эти объемы и цены дают основания для подозрения, что в Украине используют сахарный сироп, который невозможно обнаружить", - отмечают в Copa-Cogeca.

Для выхода из "кризиса" в Copa-Cogeca предложили более 15 шагов, которые компания ожидает от ЕС. Среди них детальное маркировки происхождения меда, поддержка пчеловодов в Евросоюзе и продвижение "европейского меда". Руководитель рабочей группы по меда Copa-Cogeca Этьен Бруно заявил, что его организация будет пытаться убедить Еврокомиссию и евродепутатов прибегнуть к действиям.

В Еврокомиссии очень осторожно прокомментировали заявления Copa-Cogeca, заявив, что открытые обсудить предложения организации. Еврокомиссия ежегодно выделяет на поддержку пчеловодства 40 млн евро и предложила увеличить эту цифру до 60 млн евро.

Торговый представитель Украины Тарас Качка упреки Copa-Cogeca назвал "слухами и клеветой".

"Каждый килограмм украинского меда, который попадает в ЕС, соответствует требованиям ЕС", - отметил он.

Бруно с Copa-Cogeca заявил, что подозрения в отношении Украины учреждаются только на анализе цифр. Возможности делать лабораторные тесты его организация не имеет.

По данным Евростата, в 2011 году ЕС купил в Украине 5 тыс. т меда, в 2015-м - 20 тыс. т, а в 2017 году - 47 тыс. т.

Вице-президент Союза пасечников Украины Андрей Бажин соглашается, что украинский экспорт рос в последние годы "бешеными темпами", однако указывает, что, только по официальным данным, Украина уже давно производила около 70 тыс. т меда в год. По словам Бажина, в Украине почти 400 тыс. пасечников.

Он объясняет, что раньше мед преимущественно потребляли внутри страны, однако после падения экономики в 2014-15 годах украинцы стали потреблять меньше меда, который не является предметом первой необходимости.