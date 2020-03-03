Документацию по землеустройству в Украине отныне будут согласовывать по другому принципу, - Гончарук
3 марта, 2020, 11:58
Отныне все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
Он пояснил, что таким образом правительство делает невозможным коррупционные риски в согласовании Госгеокадастром всех видов документации по землеустройству.
"Ввели принцип экстерриториальности. Это об устранении человеческого фактора в рассмотрении документов. Отныне никаких надуманных отказов или договоренностей. Все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту в стране ", - отметил Гончарук.
Премьер добавил, что в пилотном режиме этот принцип был применен по согласованию проектов отвода. Тогда количество негативных выводов резко сократился от 40% до 15%.
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