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Espreso.tvОбществоДокументацию по землеустройству в Украине отныне будут согласовывать по другому принципу, - Гончарук

Документацию по землеустройству в Украине отныне будут согласовывать по другому принципу, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Отныне все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

Он пояснил, что таким образом правительство делает невозможным коррупционные риски в согласовании Госгеокадастром всех видов документации по землеустройству.

"Ввели принцип экстерриториальности. Это об устранении человеческого фактора в рассмотрении документов. Отныне никаких надуманных отказов или договоренностей. Все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту в стране ", - отметил Гончарук.

Премьер добавил, что в пилотном режиме этот принцип был применен по согласованию проектов отвода. Тогда количество негативных выводов резко сократился от 40% до 15%.

 

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