Дело Гандзюк: подозреваемого Павловского госпитализировали из зала суда
Об этом сообщает hromadske .
Его срок содержания под стражей истекает завтра, 4 марта, около 13. Если запрос не рассмотрят, Павловского освободят из-под стражи.
Печерский суд должен рассмотреть продление содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве - создание преступной организации на Херсонщине и незаконное хранение оружия.
Павловского доставили в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи "скорой" отметили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.
В заседании объявили технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние и причины образования гематомы.
Кроме того, на заседание не явился адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно. Прокурор на заседании отметил, что обвиняемый может симулировать.
2 марта в судебном заседании адвокаты Павловского заявили судье отвод.
Во время вчерашнего заседания Игорь Павловский заверил, что не волнуется из-за задержания Алексея Левина, поскольку видел его всего два раза и не говорил о Катерине Гандзюк.
- Напомним, болгарский суд принял решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к убийству активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
- Ожидается, что его экстрадируют до середины марта
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