Дело Гандзюк: подозреваемого Павловского госпитализировали из зала суда

3 марта, 2020, 17:29

Подозреваемого по делу убийства советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского суда

Об этом сообщает hromadske .

Его срок содержания под стражей истекает завтра, 4 марта, около 13. Если запрос не рассмотрят, Павловского освободят из-под стражи.

Печерский суд должен рассмотреть продление содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве - создание преступной организации на Херсонщине и незаконное хранение оружия.

Павловского доставили в суд, но во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи "скорой" отметили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, насколько безопасно Павловскому участвовать в заседании.

В заседании объявили технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации Павловского. В больнице должны определить его состояние и причины образования гематомы.

Кроме того, на заседание не явился адвокат Павловского, которого ему предоставили бесплатно. Прокурор на заседании отметил, что обвиняемый может симулировать.

2 марта в судебном заседании адвокаты Павловского заявили судье отвод.

Во время вчерашнего заседания Игорь Павловский заверил, что не волнуется из-за задержания Алексея Левина, поскольку видел его всего два раза и не говорил о Катерине Гандзюк.