Делегация из Италии приехали в аннексированный Крым
Об этом сообщил ТАСС глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета оккупированного Крыма Юрий Гемпель.
"Прибывшая делегация из Италии, это представители различных муниципалитетов с Сицилии. Это их первый визит в Крым. Среди тем, которые предполагается обсудить, сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил он.
По словам Гемпеля, в составе делегации шесть человек. Ее члены намерены встретиться с оккупационным руководством администрации Симферополя и города-курорта Евпатории. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Делегация также намерена ознакомиться с достопримечательностями Крымского полуострова, посетить Ялту и Ливадийский дворец. Визит продлится до 6 марта 2020 года.
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