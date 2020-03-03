Делегация из Италии приехали в аннексированный Крым

3 марта, 2020, 17:09

Делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в понедельник, 2 марта, в оккупированный Россией Крым с ознакомительным визитом. Члены делегации намерены обсудить сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с оккупационными властями Симферополя и Евпатории

Об этом сообщил ТАСС глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета оккупированного Крыма Юрий Гемпель.

"Прибывшая делегация из Италии, это представители различных муниципалитетов с Сицилии. Это их первый визит в Крым. Среди тем, которые предполагается обсудить, сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил он.

По словам Гемпеля, в составе делегации шесть человек. Ее члены намерены встретиться с оккупационным руководством администрации Симферополя и города-курорта Евпатории. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Делегация также намерена ознакомиться с достопримечательностями Крымского полуострова, посетить Ялту и Ливадийский дворец. Визит продлится до 6 марта 2020 года.