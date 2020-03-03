Давайте дождемся среды, - Кулеба о возможном назначении министром иностранных дел
Об этом чиновник заявил журналистам во вторник, сообщает корреспондент Укринформа .
Кулеба отказался комментировать слухи о своем назначении на должность главы МИД.
"Нет пока чего комментировать. Идет политический процесс, идут консультации. Давайте дождемся завтрашнего дня и уже на основе тех или иных решений, которые будут приняты, будем комментировать назначение или не назначение", - резюмировал он.
Кулеба также положительно относится к идее объединения своей должности с должностью министра иностранных дел.
"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал Кулеба.
Он также утвердительно ответил на вопрос готов к дополнительным полномочий.
"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнить. Но еще раз подчеркиваю, что решение в руках президента и парламента", - отметил чиновник.
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