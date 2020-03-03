Бородянский едет в Лондон договариваться о трансляции Олимпиады-2020 коммерческими телеканалами

3 марта, 2020, 11:22

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что проведет переговоры с Discovery Channel о предоставлении права украинским коммерческим вещателям транслировать Олимпиаду-2020

Об этом сообщает Укринформ .

"На следующей неделе я поеду в Лондон разговаривать с Discovery Channel о предоставлении права ретранслировать для коммерческих вещателей. Почему этим занимается министр? Потому что для нас это очень важно. Во-вторых, на нашей территории ни была распространена такая практика, когда правообладатель дает право транслировать не только общественному вещателю, но и коммерческим. Поэтому это очень сложная комбинация ", - сказал Бородянский.

Министр отметил, что украинская власть активно ведет переговоры с коммерческими вещателями по усиленному освещению Олимпиады, и теперь три группы из четырех предоставили интересные предложения.

Бородянский отметил, что министерство работает над тем, чтобы на телевидении стало больше спортивного контента.

Традиционно олимпийские соревнования в Украине транслировала государственная телекомпания. Правами на показ Олимпийских игр обладает Discovery Channel.

Олимпиапда 2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.