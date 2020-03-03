 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБородянский едет в Лондон договариваться о трансляции Олимпиады-2020 коммерческими телеканалами

Бородянский едет в Лондон договариваться о трансляции Олимпиады-2020 коммерческими телеканалами


фото: Укрінформ
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что проведет переговоры с Discovery Channel о предоставлении права украинским коммерческим вещателям транслировать Олимпиаду-2020

Об этом сообщает Укринформ .

"На следующей неделе я поеду в Лондон разговаривать с Discovery Channel о предоставлении права ретранслировать для коммерческих вещателей. Почему этим занимается министр? Потому что для нас это очень важно. Во-вторых, на нашей территории ни была распространена такая практика, когда правообладатель дает право транслировать не только общественному вещателю, но и коммерческим. Поэтому это очень сложная комбинация ", - сказал Бородянский.

Министр отметил, что украинская власть активно ведет переговоры с коммерческими вещателями по усиленному освещению Олимпиады, и теперь три группы из четырех предоставили интересные предложения.

Бородянский отметил, что министерство работает над тем, чтобы на телевидении стало больше спортивного контента.

Традиционно олимпийские соревнования в Украине транслировала государственная телекомпания. Правами на показ Олимпийских игр обладает Discovery Channel.

Олимпиапда 2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать