Бородянский едет в Лондон договариваться о трансляции Олимпиады-2020 коммерческими телеканалами
Об этом сообщает Укринформ .
"На следующей неделе я поеду в Лондон разговаривать с Discovery Channel о предоставлении права ретранслировать для коммерческих вещателей. Почему этим занимается министр? Потому что для нас это очень важно. Во-вторых, на нашей территории ни была распространена такая практика, когда правообладатель дает право транслировать не только общественному вещателю, но и коммерческим. Поэтому это очень сложная комбинация ", - сказал Бородянский.
Министр отметил, что украинская власть активно ведет переговоры с коммерческими вещателями по усиленному освещению Олимпиады, и теперь три группы из четырех предоставили интересные предложения.
Бородянский отметил, что министерство работает над тем, чтобы на телевидении стало больше спортивного контента.
Традиционно олимпийские соревнования в Украине транслировала государственная телекомпания. Правами на показ Олимпийских игр обладает Discovery Channel.
Олимпиапда 2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.
- 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
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