Базы в больницах и спецбригады "скорой": Кличко отчитался о подготовке Киева к противодействию коронавирусу
Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. Подготовленны две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус ", - написал мэр Киева.
Кроме того, в столице обрабатывают средствами дезинфекции скорые и коммунальный общественный транспорт, а воспитанникам детских садов и школьникам ежедневно будут мерить температуру.
"Все бскорые дезинфицируют дважды в день. Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - добавил Кличко .
Также мэр Киева сообщил о заказе оборудования для экспресс-тестов в аэропортах "Киев" и "Борисполь".
"Столичная власть по собственной инициативе заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Чтобы пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту. Я призываю не поддаваться панике. И ответственно относиться к своего здоровья и безопасности окружающих. В случае симптомов вирусного заболевания - сразу обращайтесь к врачам! " - отметил Кличко.
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- По состоянию на 3 марта в мире от коронавируса в мире умерло уже 3117 человек , общее количество инфицированных составила около 91 тыс. Выздоровели после заражения коронавируса 47995 человек.
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