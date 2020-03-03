Базы в больницах и спецбригады "скорой": Кличко отчитался о подготовке Киева к противодействию коронавирусу

3 марта, 2020, 14:44

В 7 больницах созданы базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус, а для транспортировки этих людей подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. Подготовленны две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус ", - написал мэр Киева.

Кроме того, в столице обрабатывают средствами дезинфекции скорые и коммунальный общественный транспорт, а воспитанникам детских садов и школьникам ежедневно будут мерить температуру.

"Все бскорые дезинфицируют дважды в день. Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - добавил Кличко .

Также мэр Киева сообщил о заказе оборудования для экспресс-тестов в аэропортах "Киев" и "Борисполь".

"Столичная власть по собственной инициативе заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Чтобы пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту. Я призываю не поддаваться панике. И ответственно относиться к своего здоровья и безопасности окружающих. В случае симптомов вирусного заболевания - сразу обращайтесь к врачам! " - отметил Кличко.