За время эпидемии коронавируса в Китае резко улучшилось качество воздуха, - NASA
Об этом сообщает сайт NASA , опубликовав соответствующие снимки.
Первое фото показывает плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять карантинные мероприятия, а второе - с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже ввели.
Снижению уровня загрязнения, вероятно, способствовало остановка производства на многих заводах страны. Исследователь качества воздуха в Центре космических полетов NASA Фей Лю отметил, что загрязнение воздуха имеет тенденцию уменьшаться в период праздников, поскольку многие предприятия закрываются. Однако, исследователи считают, что это снижение - больше, чем просто сезонное проявление или связанный с погодой эффект.
"Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой большой территории. В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжаются дольше", - сказал господин Лю.
Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.
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