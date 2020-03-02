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Espreso.tvСпортЗа хет-трик в ворота "Динамо": Супрягу признали лучшим игроком 20-го тура УПЛ

За хет-трик в ворота "Динамо": Супрягу признали лучшим игроком 20-го тура УПЛ


фото: facebook.com/pg/fcdynamoua
Лучшим футболистом 20-го тура чемпионата Украины признан форвард "Днепра-1" Владислав Супрягу, который сделал хет-трик в ворота "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

28 февраля три гола Супряги помогли "Днепру-1" победить "Динамо" 3: 1. В голосовании нападающий, принадлежащий киевскому клубу, опередил форварда "Ворсклы" Руслана Степанюка, который забил победный мяч в ворота "Шахтера".

В общем 20-летний Владислав Супряга сыграл в нынешнем сезоне за "Днепр-1" 15 матчей и забил 7 голов.

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