За хет-трик в ворота "Динамо": Супрягу признали лучшим игроком 20-го тура УПЛ

2 марта, 2020, 12:45

Лучшим футболистом 20-го тура чемпионата Украины признан форвард "Днепра-1" Владислав Супрягу, который сделал хет-трик в ворота "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

28 февраля три гола Супряги помогли "Днепру-1" победить "Динамо" 3: 1. В голосовании нападающий, принадлежащий киевскому клубу, опередил форварда "Ворсклы" Руслана Степанюка, который забил победный мяч в ворота "Шахтера".

В общем 20-летний Владислав Супряга сыграл в нынешнем сезоне за "Днепр-1" 15 матчей и забил 7 голов.