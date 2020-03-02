За хет-трик в ворота "Динамо": Супрягу признали лучшим игроком 20-го тура УПЛ
2 марта, 2020, 12:45
Лучшим футболистом 20-го тура чемпионата Украины признан форвард "Днепра-1" Владислав Супрягу, который сделал хет-трик в ворота "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.
28 февраля три гола Супряги помогли "Днепру-1" победить "Динамо" 3: 1. В голосовании нападающий, принадлежащий киевскому клубу, опередил форварда "Ворсклы" Руслана Степанюка, который забил победный мяч в ворота "Шахтера".
В общем 20-летний Владислав Супряга сыграл в нынешнем сезоне за "Днепр-1" 15 матчей и забил 7 голов.
- Напомним, 28 февраля главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал причиной поражения от "Днепра-1" изъятия Виталия Буяльского.
- 29 февраля в 20-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Мариуполь" со счетом 4: 0.
- 1 марта "Заря" победила в Запорожье "Олимпик" и вышла на второе место в турнирной таблице .
- Кроме этого, в 20-м туре "Шахтер" в Полтаве при численном преимуществе уступил "Ворскле" .
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