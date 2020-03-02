Из-за коронавируса на этап Кубка мира по биатлону в Чехии не пустят зрителей
2 марта, 2020, 12:13
Из-за вспышки коронавируса седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей
Об этом сообщает Idnes.cz .
"Это решение совета безопасности государства, и организаторам соревнований придется с ним смириться. Учитывая то, сколько людей должны посетить мероприятие, это необходимая мера пресечения, и, по моему мнению, другой альтернативы не было", - сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
Организаторы этапа ожидали, что соревнования посетят около 100 тыс. зрителей.
Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменен. В Чехии коронавирус был подтвержден у трех человек, которые вернулись в страну из Италии.
Седьмой этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
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