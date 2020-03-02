Из-за коронавируса на этап Кубка мира по биатлону в Чехии не пустят зрителей

2 марта, 2020, 12:13

Из-за вспышки коронавируса седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей

Об этом сообщает Idnes.cz .

"Это решение совета безопасности государства, и организаторам соревнований придется с ним смириться. Учитывая то, сколько людей должны посетить мероприятие, это необходимая мера пресечения, и, по моему мнению, другой альтернативы не было", - сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Организаторы этапа ожидали, что соревнования посетят около 100 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть отменен. В Чехии коронавирус был подтвержден у трех человек, которые вернулись в страну из Италии.

Седьмой этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.