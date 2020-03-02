 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнтайм прекратил доставлять посылки: на рынке ходят слухи о банкротстве

Интайм прекратил доставлять посылки: на рынке ходят слухи о банкротстве


фото: tsn
Украинская служба доставки "Интайм" заявила об остановке магистральной логистики и закрытии части отделений

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании 1 марта.

В компании подчеркнули, что прилагают все усилия для того, чтобы выдать грузы отправителям и получателям.

"Сегодня была достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации", - добавили в компании.

Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться ресурсами других компаний "в пределах соответствующих сетей отделений".

Позже, 2 марта, один из соучредителей службы доставки Новая Почта Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве Интайм. Об этом он написал в своем Facebook.

"Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации", - добавил соучредитель Новой почты.

Он подчеркнул, что банкротство является "нормальным процессом" и добавил, что главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент компании.

По словам Поперешнюка, банкротство Интайм плохо для всей отрасли, поскольку наносит ущерб репутации всего рынка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать