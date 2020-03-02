Интайм прекратил доставлять посылки: на рынке ходят слухи о банкротстве
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании 1 марта.
В компании подчеркнули, что прилагают все усилия для того, чтобы выдать грузы отправителям и получателям.
"Сегодня была достигнута договоренность с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации", - добавили в компании.
Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться ресурсами других компаний "в пределах соответствующих сетей отделений".
Позже, 2 марта, один из соучредителей службы доставки Новая Почта Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве Интайм. Об этом он написал в своем Facebook.
"Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации", - добавил соучредитель Новой почты.
Он подчеркнул, что банкротство является "нормальным процессом" и добавил, что главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент компании.
По словам Поперешнюка, банкротство Интайм плохо для всей отрасли, поскольку наносит ущерб репутации всего рынка.
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