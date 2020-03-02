Встречали весну: В Москве на Масленицу аниматоры во фраках сидели на сваях. ВИДЕО

2 марта, 2020, 16:27

По замыслу организаторов, аниматоры-акробаты в ландшафтном парке "Зарядье" в столице РФ должны были указывать путь гостям мероприятия, но все изменилось, когда испортилась погода и выпал снег

Об этом сообщают российские СМИ.

По замыслу организаторов, акробаты в черных фраках и цилиндрах должны были изображать дирижеров, а заодно подсказывать дорогу тем, кому нужна помощь. И все было хорошо, пока не испортилась погода.

Напомним, ранее В России выпустили новые пропагандистские фотокалендари с детьми в форме советских солдат в День Победы