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Espreso.tvОбществоВсе боевые части ВСУ перешли на новую систему питания, - Минобороны

Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания, - Минобороны


фото: Міноборони України
В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

1 марта все боевые части ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.

Теперь в обновленном меню есть более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект.

Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме.

 

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