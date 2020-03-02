Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания, - Минобороны
2 марта, 2020, 18:20
В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
1 марта все боевые части ВС Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.
Теперь в обновленном меню есть более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект.
Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме.
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