Во Львовской области мужчина застрелил девушку, ранил очевидца убийства и удрал на авто
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.
В городе Пустомыты (Львовская область) на улице Садовой произошла стрельба, в результате чего погибла девушка и пострадал мужчина.
Как отмечается, житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Девушка умерла в "скорой", а мужчина был госпитализирован.
Злоумышленник скрылся на микроавтобусе "Фольксваген Т5". На территории Львовской области введена полицейская операция к розыску и задержанию злоумышленника.
Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - пожизненное лишение свободы.
"Внимание! По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки ", - сообщили в полиции.
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