Влажно и апрельские температуры: погода на 3 марта
О погоде на 3 марта рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV .
3 марта в Украине ожидается существенное потепление.
По словам госпожи Диденко, в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10 + 15 градусов.
"На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - отметила она.
Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей вряд ли дотянет.
В Украине будет преобладать сухая воздушная масса.
Ветер будет дуть с юга и юго-востока, но уже не сильный, а порывистый.
"В Киеве 3 марта без осадков, веселый весенний ветерок и + 12 + 14 градусов", - добавила Диденко.
4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание.
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