Влажно и апрельские температуры: погода на 3 марта

2 марта, 2020, 17:49

3 марта в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10 + 15 градусов. Дожди пройдут только вдоль западной границы

О погоде на 3 марта рассказала синоптик Наталья Диденко для Еспресо.TV .

3 марта в Украине ожидается существенное потепление.

По словам госпожи Диденко, в большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет + 10 + 15 градусов.

"На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - отметила она.

Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей вряд ли дотянет.

В Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока, но уже не сильный, а порывистый.

"В Киеве 3 марта без осадков, веселый весенний ветерок и + 12 + 14 градусов", - добавила Диденко.

4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание.