Верланов: В феврале налоговая перевыполнила план по поступлениям в бюджет на 2,5 млрд грн
Об этом информирует ГНС.
"В конце января я пообещал, что налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль. Результат, который мы показали, говорит сам за себя. Хочу заверить всех, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, поэтому будет держать и дальше высокую планку, которую сами же и задали. Что бы ни происходило вокруг нас, налоговая будет выполнять свою работу все эффективнее ", - в связи с этим заявил глава ГНС Сергей Верланов.
Также в Государственной налоговой службе подчеркнули, что в феврале госбюджет получил на 27,6%, или на 8,0 млрд грн больше, чем в феврале 2019 года.
Отмечается, что в прошлом месяце главным источником перевыполнения доходов стали поступления от НДС благодаря повышению эффективности его администрирования и внедрению обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. Они составили 20,8 млрд грн, что на 1,9 млрд грн, или 9,8%, больше, чем в феврале 2019 года.
Кроме того, в налоговой отметили, что в феврале в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в полном объеме были выполнены индикативы из спирта (142,2%), ликеро-водочной продукции (111,3%), пива (127,0% ) и табачных изделий (100%).
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Сергея Верланова за отличную работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.
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