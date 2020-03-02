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Espreso.tvОбществоВдова Стива Джобса не будет передавать наследство от него детям: хочет отдать на благотворительность

Вдова Стива Джобса не будет передавать наследство от него детям: хочет отдать на благотворительность


фото: gettyimages
Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс заявила, что борется с социальным неравенством и считает его несправедливым

Об этом она сказала в интервью New York Times.

"Неправильно, когда одни люди накапливают огромные состояния, которые можно сравнить с тем, чем владеют миллионы других людей вместе взятых. Это несправедливо", - сказала она.

Лорен Пауэлл Джобс добавила, что унаследовала богатство своего мужа, "который не заботился о его накоплении". По словам вдовы Джобса, ее накопление богатства также не интересует, и ее дети об этом знают.

"Стив не интересовался этим. Если я проживу достаточно долго, это закончится на мне", - отметила Лорен Павел Джобс.

  • Отметим, Bloomberg оценивает ее состояние в $23,8 млрд. Она занимает тридцать восьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты.

 

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